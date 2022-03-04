В Ленобласти еще 809 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 809 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявили 172 477 случаев ковида. При этом выздоровели 121 829 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем мест — 3 422 случая. На первом Свердловская область — 4 785. На втором месте Самарская область — 3 623.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.