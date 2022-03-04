Путин: Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей

Путин: Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей
Президент России Владимир Путин сделал заявление. Фото: kremlin.ru

Россия только отвечает на негативные действия других стран. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин.

По его словам, у России «нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей». Те или иные действия России «возникают всегда исключительно в ответ на какие-то недружественные действия», добавил президент.

Как сообщили «РИА Новости», Путин подчеркнул, что на данный момент всем странам необходимо задуматься над нормализацией отношений друг с другом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что санкции Запада в отношении РФ будут отменены в случае прекращения спецоперации на Украине.

Напомним, санкции западных стран были введены в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

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