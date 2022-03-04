Песков заявил о тенденции к снижению заболеваемости COVID в России

Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России. Фото: Кремль

Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России и прокомментировал вопрос о возможном снятии COVID-ограничений на территории страны.

По его словам, в настоящее время в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщил ТАСС, официальный представитель Клемля подчеркнул, что в России снижается заболеваемость COVID-19, власти регионов используют свои полномочия, снимая ограничения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доля варианта коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», в России достигла 8%.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.