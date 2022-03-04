«СПБ Биржа» решила не проводить торги в режиме основных торгов 4 марта

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4 марта не будут проводиться биржевые торги Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургская Биржа (СПБ Биржа) приняла решение не проводить биржевые торги иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов 4 марта.

Соответствующее решение принято по согласованию с Банком России.

Как сообщили на официальном сайте площадки, в понедельник, 7 марта, биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в режиме основных торгов не ранее 17:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Банк России решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи 4 марта. По словам экспертов, их не будет до 7 марта.

Напомним, ЦБ решил не возобновлять 4 марта торги на Московской бирже в секции фондового рынка. По словам экспертов, их не будет до 7 марта. Ранее ЦБ решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий.

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