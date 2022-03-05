Samsung принял решение о приостановке поставки своей продукции в Россию

Samsung принял решение о приостановке поставки своей продукции в Россию
Samsung принял решение о приостановке своей продукции в Россию. Фото: samsung.com

Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Российскую Федерацию на фоне сложившейся ситуации в мире.

Приостанавливается поставка всей продукции Samsung — от телефонов и бытовой техники до комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg, у которого есть свои источники.

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — отметили в компании.

Собеседник агентства отметил, что южнокорейский производитель электроники принял решение о приостановке поставки смартфонов и чипов, а также абсолютно всей продукции на территорию России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне непростой ситуации с Украиной американская компания Microsoft решила приостановить продажи своих товаров и услуг в Российской Федерации. О приостановке деятельности Microsoft стало известно 4 марта.

Samsung приостановка производства производство Россия южная корея


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Ещё на Gazeta.SPb
Samsung принял решение о приостановке поставки своей продукции в Россию
Эксперты рассказали, какая группа продуктов может резко подорожать в России
Песков: Россия не ставит целью разделение Украины на две части
Врач предостерегла, что чрезмерное употребление гречки может быть опасно
Куйбышевский суд отправил гендиректора компании «Петрострой» под ...
Россияне временно не смогут закупаться в бутиках брендов Louis Vuitton, ...
Крупнейшие торговые сети РФ попросили ограничивать продажу некоторых ...
Минцифры внес предложение разрешить мобильным операторам в России повысить цены