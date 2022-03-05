Samsung принял решение о приостановке поставки своей продукции в Россию

Samsung принял решение о приостановке своей продукции в Россию. Фото: samsung.com

Samsung принял решение о приостановке своей продукции в Россию. Фото: samsung.com

Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Российскую Федерацию на фоне сложившейся ситуации в мире.

Приостанавливается поставка всей продукции Samsung — от телефонов и бытовой техники до комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg, у которого есть свои источники.

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — отметили в компании.

Собеседник агентства отметил, что южнокорейский производитель электроники принял решение о приостановке поставки смартфонов и чипов, а также абсолютно всей продукции на территорию России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне непростой ситуации с Украиной американская компания Microsoft решила приостановить продажи своих товаров и услуг в Российской Федерации. О приостановке деятельности Microsoft стало известно 4 марта.