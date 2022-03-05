На проспекте Энергетиков загорелась «двушка»

На проспекте Энергетиков загорелась «двушка»
Спасатели выехали на место инцидента. Фото: Baltphoto

В ночь на 5 марта в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:34 мск.

На проспекте Энергетиков, дом 66 корпус 2 в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 02:30 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.

красногвардейский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Энергетиков загорелась «двушка»
Названы основные жалобы пациентов с «омикроном»
Жителям России рассказали, что сможет заменить европейские автомобили
Россиян предупредили о возможном подорожании чая и кофе
Эксперты прогнозируют ускорение инфляции в России практически до 17%
ПФР сообщил российским пенсионерам о готовящихся в марте выплатах ...
В Петербурге вход на станцию метро «Пионерская» ограничат с 5 ...
Открытие станции метро «Театральная» в Петербурге переносится с ...