На проспекте Энергетиков загорелась «двушка»

В ночь на 5 марта в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:34 мск.

На проспекте Энергетиков, дом 66 корпус 2 в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 02:30 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 1 марта днем тоже произошел квартирный пожар. Все произошло около 14:21. В экстренные службы поступило сообщение, что в Красногвардейском районе на Ленской улице горит трешка.