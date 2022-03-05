Флористы рассказали, что может заменить дорогие букеты на 8 марта

Приближается Международный женский день. Флористы рассказали, что дорогие букеты на 8 марта можно заменить на некоторые цветы в горшках.

Например, коллегам эксперт советует дарить луковичные в горшочках. Это самые первоцветы. Причем это достаточно бюджетно.

«На сегодняшний день, учитывая, как выросли цены на цветы, средняя стоимость букета составляет примерно от 2,5 тысяч», — приводит слова флориста РИА «Новости».

Флорист Наталья Александрова порекомендовала дарить крокусы, гиацинты или тюльпаны в горшках.

Если вы все же хотите подарить букет из срезанных цветов, то можно остановить свой выбор на хризантемах и альстромерии, так как они дольше всего могут сохраниться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сколько россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта. 36% опрошенных граждан собираются потратить на подарок 2–4,5 тыс. рублей, еще 19% планируют оставить в магазине более 5 тыс. рублей. На покупку символичного подарка до 1 тыс. рублей рассчитывают 8% опрошенных.