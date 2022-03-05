Режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта

Режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта
24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга страны были приостановлены. Фото: Pixabay

Режим закрытия неба на юге России продлили до 14 марта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве транспорта России, режим продлится до 03:45 мск.

Напомним, 24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга страны были приостановлены. Это произошло после начала спецоперации России на Украине.

Ранее Росавиация обратилась к гражданам России с призывом воздержаться от в зарубежные страны в ближайшее время. Кроме того, ведомство закрыло воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в турецкий Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта. В неделю число рейсов возрастет до 21.

авиасообщение режим закрытия неба


 

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