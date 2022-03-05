В Петербурге восьмимесячный ребенок утонул в ванне

В Петербурге восьмимесячный ребенок утонул в ванне
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружен труп ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 4 марта в квартире дома на Малой Балканской улице умер восьмимесячный малыш.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ванной комнате после утопления был обнаружен труп ребенка 2021 года рождения.

По словам матери, она пошла купать ребенка в ванной, налила воду, положила малыша в ванну на устройство предназначенное для купания и отошла на кухню.

Когда женщина вернулась, то увидела, что ребенок выпал в воду и не подает признаков жизни. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петрозаводске был найден труп местного жителя. Отмечается, что бездыханное тело с разнообразными травмами обнаружили в пятницу, 18 февраля.

Ася Воронова, Gazeta.SPb
ребенок труп фрунзенский район


 

Новости партнеров
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге восьмимесячный ребенок утонул в ванне
Дорожный конфликт в Центральном районе закончился стрельбой
В правительстве рассказали, сколько продлится кризисный период в России
Режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта
В Петербурге слегка подморозит в субботу
Эксперт предупредил о внешних отключениях бытовой техники в России из-за санкций
Флористы рассказали, что может заменить дорогие букеты на 8 марта
Аналитик дал совет инвесторам, потерявшим деньги