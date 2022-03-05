В Петербурге восьмимесячный ребенок утонул в ванне

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Фото: pixabay.com

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружен труп ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 4 марта в квартире дома на Малой Балканской улице умер восьмимесячный малыш.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ванной комнате после утопления был обнаружен труп ребенка 2021 года рождения.

По словам матери, она пошла купать ребенка в ванной, налила воду, положила малыша в ванну на устройство предназначенное для купания и отошла на кухню.

Когда женщина вернулась, то увидела, что ребенок выпал в воду и не подает признаков жизни. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петрозаводске был найден труп местного жителя. Отмечается, что бездыханное тело с разнообразными травмами обнаружили в пятницу, 18 февраля.