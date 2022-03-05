Дилеры рассказали о ситуации с техобслуживанием иномарок

Дилеры рассказали о ситуации с техобслуживанием иномарок
BMW. Фото: pixabay

Техническое и сервисное обслуживание автомобилей в российских дилерских центрах проводится в полном объеме, в том числе по брендам, которые заявили, что покинули российский рынок.

Об этом рассказал генеральный директор АВТОDOM Алтуфьево Евгений Афонин Гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич отметил, что техническое и сервисное обслуживание полностью доступно, однако с поправкой на ситуацию с логистикой. Если запчастей нет в наличии в России, срок поставки пока определить затруднительно.

По словам экспертов, в плане сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но при этом задержки сейчас минимальные, сообщает агентство «Прайм».

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.

Ася Воронова, Gazeta.SPb
Ford автоконцерн Компани
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