В Петербурге «закон о тишине» передали под контроль полиции

По данному делу предусматривается штраф за нарушение тишины и покоя горожан ночью, выходные и праздничные дни. Фото: https://pixabay.com

По данному делу предусматривается штраф за нарушение тишины и покоя горожан ночью, выходные и праздничные дни. Фото: https://pixabay.com

Штраф за нарушение данного закона может достигать 1 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Правительство РФ утвердило соответствующее Соглашение между МВД России и Правительством Петербурга.

ГУ МВД передали полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 8 Закона Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». По данному делу предусматривается штраф за нарушение тишины и покоя горожан ночью, выходные и праздничные дни.

Ранее данные протоколы готовил Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Теперь же этим будут заниматься полицейские, потому как у последних штат уполномоченных сотрудников гораздо больше. Это даст возможность оперативно бороться с шумными соседями и громкими компаниями под окном.

В настоящий момент штраф за нарушение «закона о тишине» в Северной столице достиг 1 млн рублей для юридических лиц, 50 тысяч рублей – для должностных лиц и 5 тысяч рублей – для физических лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ подтвержден президентом России.