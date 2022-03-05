В Петербурге провели десятки обысков по сообщениям о массовых заминированиях

Метрополитен, школа, колледж, все суды Петербурга, а также другие социальные объекты различного назначения были «заминированы» неизвестными.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сейчас решается вопрос о заведении уголовных дел.

4 марта, с утра и до вечера правоохранителям Петербурга и Ленинградской области поступала информация о заминированиях.

Под удар злоумышленников попала школа в Центральном районе, колледж в Выборгском районе, все суды Северной столицы, 14 социальных объектов различного назначения в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Красносельском, Московском, Петроградском, Фрунзенском и Центральном районах. Были эвакуированы 584 человека.

Также сообщалось о заминировании станций метрополитена города.

Специалисты осмотрели все объекты, к счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» офисы банка и торговый центр.