В Петербурге ОМОН схватил рецидивиста, угрожавшего ножом работнице кафе

Об инциденте ОМОН сообщил случайный прохожий.
Как передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурге и Ленинградской области в субботу, 5 марта, гражданина задержали в Адмиралтейском районе Петербурга.
К оперативникам на улице обратился прохожий. Он заявил, что в кафе неподалеку неизвестный угрожал ножом работнице. Затем, свидетель указал на злоумышленника, выходившего из кафе.
ОМОН попросил гражданина остановиться. Однако злодей проигнорировал оперативников и попытался удрать. Однако убежать далеко у него не получилось. Его схватили и передали сотрудникам полиции для установления обстоятельств.
По предварительной информации, ранее данному гражданину судом было установлено ограничение свободы с ношением электронного браслета.
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