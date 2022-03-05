В Петербурге ОМОН схватил рецидивиста, угрожавшего ножом работнице кафе

Мужчину схватили сотрудники ОМОН. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурге и Ленинградской области. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурге и Ленинградской области

Мужчину схватили сотрудники ОМОН. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурге и Ленинградской области. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурге и Ленинградской области

Об инциденте ОМОН сообщил случайный прохожий.

Как передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурге и Ленинградской области в субботу, 5 марта, гражданина задержали в Адмиралтейском районе Петербурга.

К оперативникам на улице обратился прохожий. Он заявил, что в кафе неподалеку неизвестный угрожал ножом работнице. Затем, свидетель указал на злоумышленника, выходившего из кафе.

ОМОН попросил гражданина остановиться. Однако злодей проигнорировал оперативников и попытался удрать. Однако убежать далеко у него не получилось. Его схватили и передали сотрудникам полиции для установления обстоятельств.

По предварительной информации, ранее данному гражданину судом было установлено ограничение свободы с ношением электронного браслета.

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