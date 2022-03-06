В России за сутки выявили почти 80 тыс. заболевших коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России становится лучше. Фото: pexels.com

Ситуация с коронавирусом в России становится лучше. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 79 863 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в воскресенье, 6 марта.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 744 гражданина России. В Москве жертвами вируса стали 75 человек, в Петербурге — 65, а в Московской области — 22.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 356 281 россиянин.

Всего в России зафиксировано 16 млн 941 тыс. 656 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом в Петербурге становится все лучше. Заболеваемость COVID-19 в городе снизилась на 45%. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.