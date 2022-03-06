В Кудрово таксист развратил девочку по дороге в школу

Чтобы доехать до школы, бабушка пострадавшей девочки вызвала для нее такси. В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос о заведении уголовного дела.

О случившемся сообщает 78.ru. Все произошло в городе Кудрово Ленинградской области в субботу, 5 марта.

Водитель такси приставал к девочке-подростку. К стражам порядка обратилась бабушка. Она заявила, что накануне вызвала для внучки такси до школы. Таксист во время поездки до учебного заведения трогал несовершеннолетнюю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку. Пострадавшую насильно удерживали в автомобиле. Позднее ее плачущую выводили из серого «Хундай Солярис» прямо в центре Петербурга.