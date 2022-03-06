В Кудрово таксист развратил девочку по дороге в школу

В Кудрово таксист развратил девочку по дороге в школу
Таксист домогался подростка в Кудрово. Фото: pixabay.com

Чтобы доехать до школы, бабушка пострадавшей девочки вызвала для нее такси. В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос о заведении уголовного дела.

О случившемся сообщает 78.ru. Все произошло в городе Кудрово Ленинградской области в субботу, 5 марта.

Водитель такси приставал к девочке-подростку. К стражам порядка обратилась бабушка. Она заявила, что накануне вызвала для внучки такси до школы. Таксист во время поездки до учебного заведения трогал несовершеннолетнюю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку. Пострадавшую насильно удерживали в автомобиле. Позднее ее плачущую выводили из серого «Хундай Солярис» прямо в центре Петербурга.

кудрово ленобласть мигранты насильственные действие сексуального характера происшествие


 

Новости партнеров
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Ещё на Gazeta.SPb
В Кудрово таксист развратил девочку по дороге в школу
В Ленобласти ковид подцепили еще 625 человек
В Северной столице заработала горячая линия для предпринимателей
В Гатчинском районе на ребенка кинулся лабрадор. Потребовалась операция
Ленинградский зоопарк меняет свой «зимний» режим работы
6 марта в аэропорту Пулково отменено или задержано почти 60 рейсов
На Восстания провели экстренную эвакуацию из-за вспыхнувшего в здании офиса
В Петербурге за сутки COVID-19 заболело более 3 тыс. человек