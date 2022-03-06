Магазин «Лента» ввел ограничения на продажу товаров в одни руки

Мера, которую вводят продуктовые гипермаркеты «Лента», является вынужденной.
Магазин вводит ограничения на реализацию ряда товаров в одни руки. Это коснется круп, чая, кофе, сахара, приправ, мясных и рыбных консервов, масла, средств для стирки, туалетной бумаги и некоторых других позиций.
«Эта вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам», — сообщили в пресс-службе ритейлера.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 марта продукты в России резко подорожают.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что граждан РФ предупредили о возможном росте цены на чай и кофе.