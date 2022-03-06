Прощеное воскресенье — 2022: что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня, 6 марта, православные люди отмечают Прощеное воскресенье.

Этот день считается особенным, ведь уже завтра, с 7 марта, начинается Великий пост. Сегодня люди просят друг у друга прощение. Невзирая на то, что такая традиция довольно популярна в России, многие трактуют ее не так, как следует.

В этот день запрещается

Так как Прощеное воскресенье совпадает с последним днем Масленицы, то, согласно традиции, необходимо собраться с близкими за одним столом. Угощения в этот день должны быть приготовлены без мяса. Это поможет очиститься. Кроме этого, стоит освежиться и физически. Тело должно быть чистым. Предки верили, что ходить грязным ни в коем разе нельзя.

Особенно важно на Прощеное воскресенье следить за своим языком. Запрещено не только ругаться, но и допускать дурные мысли. Это отдалит от душевного покоя и прощения.

В этот день полагается

В Прощеное воскресенье считается, что нужно вспоминать умерших родственников: сходить на могилку, оставить усопшему блины.

В этот же день правильным будет встретиться с самыми близкими. Вкусить свежих блинчиков и думать только о добром. Кроме этого, принято в этот праздник постараться быть кому-то полезным, совершить доброе дело. Помочь можно не только родственникам, а также соседям или же благотворительному фонду.

Как просить прощения

За день до Великого поста положено сходить в церковь, попросить прощения у присутствующих. Не стоит стесняться того, что эти люди абсолютно незнакомы вам. Простой и лаконичной фразы «простите меня» будет вполне достаточно.

Для того, чтобы попросить прощение у священника в церкви, необходимо сказать следующее:

«Простите меня, отче!».

Извиняясь перед знакомыми людьми важно сказать так:

«Прости меня, брат или сестра».

В ответ кому бы то ни было нужно ответить:

«Бог простит, и я тебя прощаю», — затем стоит поклониться друг другу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти традиционно проходят празднования Масленицы. В Гатчине этом году к мероприятию подошли креативно. Там от чучела решили избавиться с помощью танка.