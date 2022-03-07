«Особенный понедельник»: начало недели в Петербурге без пробок

&#171;Особенный понедельник&#187;: начало недели в Петербурге без пробок
Начало недели в Петербурге без пробок. Фото: "Яндекс.Карты"

Дороги Северной столицы утром понедельника пусты. Неделя началась с выходного дня и, как следствие, пустых улиц.

В понедельник, 7 марта, большинство жителей Санкт-Петербурга отдыхают в честь праздников. По данным «Яндекс.Пробки» уровень загруженности составляет всего один балл, — проезд абсолютно свободен.

До 2 баллов уровень пробок поднимется только в 11 часов и после до 13 планирует стабильно оставаться таким же. В городе размеренно идут ремонтные работы на участках Каменноостровского проспекта, набережной реки Карповки, улице Профессора Попова, Большом Сампсониевском проспекте.

Красный участок замечен при повороте на улицу Льва Толстого с Каменноостровского проспекта, а также на улице Оптиков при съезде на Торфяную дорогу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 марта выполняет свою работу уборочная техника на Суворовском проспекте, — там также замечены мусоровозы, самосвалы и МСК. А вот на Невском проспекте и Гостином дворе пока никого нет.

«Яндекс.Пробки» загруженность дорог новости СПб транспорт


 

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