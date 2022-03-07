В Гатчинском районе полыхал автомобиль без номеров

Машина воспламенилась накануне ночью.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в понедельник, 7 марта, горело авто без номеров.
Все произошло в районе посёлка Суйда Гатчинского района Ленинградской области примерно в 4:20.
По словам очевидца случившегося водителя и пассажиров в полыхавшей машине не было. Кроме того, с транспортного средства сняли номера.
В настоящий момент неизвестно, по какой причине автомобиль загорелся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в административном помещении на Курской улице. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.