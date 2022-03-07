В Гатчинском районе полыхал автомобиль без номеров

В Гатчинском районе полыхал автомобиль без номеров
Машина горела среди среди ночи. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Машина воспламенилась накануне ночью.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в понедельник, 7 марта, горело авто без номеров.

Все произошло в районе посёлка Суйда Гатчинского района Ленинградской области примерно в 4:20.

По словам очевидца случившегося водителя и пассажиров в полыхавшей машине не было. Кроме того, с транспортного средства сняли номера.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине автомобиль загорелся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в административном помещении на Курской улице. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

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В Гатчинском районе полыхал автомобиль без номеров
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