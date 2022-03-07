После задержки вылета из Шарм-эш-Шейха самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Москву

После задержки вылета из Шарм-эш-Шейха самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Москву. Фото: pixabay

После задержки вылета из Шарм-эш-Шейха самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Москву. Фото: pixabay

Самолет «Уральских авиалиний» смогу вернуться в Москву после задержки вылета из египетского Шарм-эш-Шейха.

О возвращении самолета «Уральских авиалиний» с россиянами на борту в Москву сообщил перевозчик сегодня, 7 марта, пишут РИА Новости.

До этого стало известно, что рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из египетского Шарм-эш-Шейха в Москву не смог вылететь вовремя. Самолет должен был отправиться в путь ночью субботы на воскресенье. Причиной задержки стало закрытие воздушного пространства стран Европы. При этом в посольстве заявили, что задержка в отправке самолета не была вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей.

Отмечается, что после проверки документов авиационные власти Египта выдали разрешение на выполнение перелета «Уральским авиалиниям». Самолет вернулся в Москву с 236 пассажирами на борту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Самолет с россиянами на борту был задержан в египетском Шарм-эш-Шейхе. Воздушное судно должно было проследовать над территорией Кипра. Утверждается, что Евроконтроль не выдает разрешение на пролет своей зоны.