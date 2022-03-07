Подросток переходил дорогу на «зеленый» свет, когда его сшибла иномарка на Московском

Подросток переходил дорогу на &#171;зеленый&#187; свет, когда его сшибла иномарка на Московском
Подросток госпитализирован в состоянии средней тяжести. Фото: Pixabay

14-летнего подростка сбил «Фольксваген Поло» принадлежащий коммерческой компании.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Все произошло 6 марта, в 1:30, на Московском проспекте. 25-летний мужчина за рулем иномарки сбил мальчика 2007 года рождения. Пострадавший переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по «зебре».

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидец ДТП рассказала о чудовищных подробностях смертельного ДТП у станции метрополитена «Академическая» в Петербурге. В аварии от полученных травм скончалась пожилая женщина.

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