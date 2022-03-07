В Белоруссии начался третий раунд российско-украинских переговоров

О том, что в Белоруссии стартовали переговоры российской и украинской делегаций, сообщает посольство Российской Федерации в понедельник, 7 марта.

Ранее РИА Новости публиковали видеозапись заявления помощника президента России Владимира Мединского. Политик сообщил, что задержка переговоров по времени стала своего рода «дипломатической традицией» со стороны Украины. При этом делегация РФ готова и ждет.

По словам Мединского, в результате переговоров стороны собираются обсудить политический и гуманитарный аспекты конфликта, а также военное урегулирование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин и премьер-министр Израиля обсудили конфликт на Украине. Желание провести телефонные переговоры изъявила израильская сторона.