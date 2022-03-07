Эксперт рассказал, когда нужно доставать доллары из-под матраса

Доллар в банках продают уже по 150 рублей. Фото: Pixabay

Доллар в банках продают уже по 150 рублей. Фото: Pixabay

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что последствия новых жестких западных санкций в отношении России, несомненно, отразятся на экономике: ВВП РФ в 2022 году может сократиться на 1,5%, и на 2,5% и более – к концу 2023 года.

Инфляция может превысить 20% уже в этом году. В таких условиях рубль будет слабеть, поэтому конвертировать доллары и евро пока не стоит, полагает эксперт.

При этом он отметил, что сложно спрогнозировать, на каких уровнях окажется рубль даже через полгода, не говоря о более долгих сроках.

«Ведь текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики», — приводит его слова агентство «Прайм».

Запрет SWIFT для ряда российских банков, ограничения импорта продукции технологического значения, целый ряд ограничений требуют скорейшей адаптации к ним всей российской экономики. Поэтому сейчас россиянам рекомендуется держать купленные ранее доллары и евро, особенно с учетом высоких ставок по депозитам, считает эксперт.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

В ЦБ добавили, что у банков всегда есть планы действия «для любого сценария развития событий». Отмечается, что будет расширен ломбардный список. Также сегодня проведут операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

В частности, ЦБ увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. На фоне ажиотажного спроса на наличные у россиян и для его удовлетворения регулятор увеличивает выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в ближайшие выходные, объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.