В Петербурге участника несанкционированной акции отправили под домашний арест по делу о нападении на полицейского

В Петербурге участника несанкционированной акции отправили под домашний арест по делу о нападении на полицейского
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Суд следствию отказал, избрав домашний арест. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Мера пресечения будет действовать до 5 мая.

Суд считает, что 6 марта на несанкционированной акции в центре Петербурга местный житель толкнул двумя руками сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Мужчине запрещено покидать квартиру, общаться с лицами по делу, использовать телефон и Интернет, отправлять и получать корреспонденцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Василеостровский районный суд дал два года условно петербуржцу, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

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