Следователя из Всеволожска отправили под домашний арест по делу о миллионной взятке

Смольнинский районный суд отправил под домашний арест старшего следователя СУ СК РФ по городу Всеволожск Тимофея Борисова по делу о получении крупной взятки.

Как считает следствие, мужчина хотел получить 1,3 млн рублей за то, чтобы не привлекать двоих граждан к уголовной ответственности, личности которых не называются. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Вместо взятки ему вручили муляж 900 тысяч рублей. Мужчина был задержан 5 марта на улице Радищева.

По решению суда, он будет находиться под домашним арестом до 4 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участники группы успели получить взятку в общей сумме не менее 1,8 миллионов рублей. Сотрудникам таможенного поста «Лесной порт», обвиняемым в совершении коррупционных преступлений, изменили меры пресечения на заключение под стражу.