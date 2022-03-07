В Петербурге установят мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба

В Петербурге установят мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба
В Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба. Фото: vk.com/mytndvor

Ко дню рождения Ленинградского рок-клуба петербуржцам показали, как выглядит мемориальная доска для площадки.

Увидеть её вживую в полном размере можно будет 9 марта в арт-центре «Пушкинская 10». Информация об этом появилась в группе Вконтакте «Центральный район за комфортную среду обитания».

Мемориальная доска уже практически готова к отливке в бронзе, сделана восковая модель, которая дорабатывается скульптором.

Активисты надеются, что монтаж мемориальной доски на Рубинштейна 13, где работал рок-клуб, удастся осуществить до дня города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что активисты отмечают, что у авторов идеи, которой уже примерно около трех лет, есть положительный протокол собрания собственников дома, согласование от КГИОПа, и решение Совета по мемориальным доскам.

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