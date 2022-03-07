Стало известно, какой погоды ждать петербуржцам 8 марта

Большинство мужчин (35%) согласны потратить на подарок от 3 до 5 тыс. рублей. 18% - до тысячи и 11% - от 5 до 10 тысяч. Фото: pixabay.com

Большинство мужчин (35%) согласны потратить на подарок от 3 до 5 тыс. рублей. 18% - до тысячи и 11% - от 5 до 10 тысяч. Фото: pixabay.com

Во вторник, 8 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо -Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне -11…-13 градусов, местами похолодает до -16 градусов, днем столбики термометров покажут -4…-6 градусов.

Вечером выпадет снег. На дорогах ожидается гололедица, так что водителям следует быть осторожнее и соблюдать скоростной режим. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».