Стало известно, какой погоды ждать петербуржцам 8 марта

Стало известно, какой погоды ждать петербуржцам 8 марта
Большинство мужчин (35%) согласны потратить на подарок от 3 до 5 тыс. рублей. 18% - до тысячи и 11% - от 5 до 10 тысяч. Фото: pixabay.com

Во вторник, 8 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо -Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне -11…-13 градусов, местами похолодает до -16 градусов, днем столбики термометров покажут -4…-6 градусов.

Вечером выпадет снег. На дорогах ожидается гололедица, так что водителям следует быть осторожнее и соблюдать скоростной режим. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».

8 марта погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, какой погоды ждать петербуржцам 8 марта
В Петербурге установят мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба
Nissan объявил о приостановке производства в Петербурге в скором времени
Следователя из Всеволожска отправили под домашний арест по делу о ...
Сеть магазинов Uniqlo сообщила, что продолжит работу в России
Макрон призвал относиться к России и ее народу с уважением
ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты и доиграть сезон в ...
Мединский: ожидания от переговоров России и Украины не оправдались