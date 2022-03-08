В мире коронавирус подхватили более 447,6 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у 447 646 610 человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 8 марта, вирус унес жизни 6 006 697 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 607 млн 507 тыс. 657 доз различных вакцин.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США (80 979 977), далее следуют Индия (42 970 454), Бразилия (29 069 469), Франция (23 071 822) и Великобритания (19 245 301). Россия по общему числу заражений разместилась на шестой строчке антирейтинга: 17 014 818 заболевших.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дельта-штамм коронавируса может полностью исчезнуть в России. Подобное наблюдалось, например, в вытеснении предыдущих подлиний коронавируса SARS-CoV-2 геновариантом «Дельта», добавила Черкашина.