В Роспотребнадзоре допустили полное исчезновение дельта-штамма COVID в России

Дельта-штамм коронавируса может полностью исчезнуть в России. Об этом заявила научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
По ее словам, теоретически такой исход возможен. Подобное наблюдалось, например, в вытеснении предыдущих подлиний коронавируса SARS-CoV-2 геновариантом «Дельта», добавила Черкашина.
Как сообщил ТАСС, эксперт отметила, что Роспотребнадзор занимается постоянным мониторингом циркуляции вариантов вируса в РФ. По данным ведомства, к началу марта, доля омикрон-штамма среди обнаруженных случаев заражения превысила 95%.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
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