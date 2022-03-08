В Роспотребнадзоре допустили полное исчезновение дельта-штамма COVID в России

Роспотребнадзор постоянно мониторит циркуляцию вариантов вируса в России. Фото: комитет по здравоохранению

Роспотребнадзор постоянно мониторит циркуляцию вариантов вируса в России. Фото: комитет по здравоохранению

Дельта-штамм коронавируса может полностью исчезнуть в России. Об этом заявила научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

По ее словам, теоретически такой исход возможен. Подобное наблюдалось, например, в вытеснении предыдущих подлиний коронавируса SARS-CoV-2 геновариантом «Дельта», добавила Черкашина.

Как сообщил ТАСС, эксперт отметила, что Роспотребнадзор занимается постоянным мониторингом циркуляции вариантов вируса в РФ. По данным ведомства, к началу марта, доля омикрон-штамма среди обнаруженных случаев заражения превысила 95%.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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