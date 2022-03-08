Россиянам рассказали, как грамотно вести бюджет при падении курса рубля

Россиянам рассказали, как грамотно вести бюджет при падении курса рубля
Не следует и скупать дорогую бытовую технику, поскольку средства лучше вложить в самообразование, облигации и, если позволяют доходы, в недвижимость. Фото: unsplash

Существуют способы, которые позволяют грамотно вести бюджет в условиях падения курса рубля. Соответствующие рекомендации дали эксперты.

В первую очередь рекомендуется сократить расходы на излишества. Не следует и скупать дорогую бытовую технику, лучше тратить средства на самообразование, облигации или, к примеру, вложиться в недвижимость.

Как сообщили «Известия», эксперты отмечают, что самое главное — сохранять рассудительность. Спокойствие поможет избежать необдуманных решений и сохранить текущий капитал.

При ведении собственного бюджета также помогут снижение кредитной нагрузки и отслеживание своих трат, сопоставляя их с финансовыми возможностями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые россияне могут получить из пенсионных накоплений сотни тысяч рублей единовременно.

За ее оформлением можно обратиться при достижении 55 лет женщинами и 60 мужчинами. Данная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сообщила «Российская газета».

капитал экономика


 

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