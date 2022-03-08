Правительство запретило вывозить иностранные медицинские изделия из России

Правительство запретило вывозить иностранные медицинские изделия из России
Постановление о запрете подписал Михаил Мишустин. Фото: Кремль

Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил наложить временный запрет на вывоз из РФ иностранных медицинских изделий, произведенных в странах, которые присоединились к санкциям.

В сообщении правительства говорится, что запрет на вывоз затрагивает медицинские изделия, которые были доставлены из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и в настоящий момент находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

Отмечается, что решение кабмина направлено на недопущение дефицита медизделий в России из-за введенных санкций со стороны недружественных стран.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций.

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