В Петербурге за сутки COVID заболели 2 748 человек

В Петербурге за сутки COVID заболели 2 748 человек
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 748 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 8 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

В Москве за сутки найдено 1151 заболевший. В Ленинградской области за это же время было обнаружено 550 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может спровоцировать язву и привести к последствиям вплоть до удаления желудка. Развитие болезни может повлиять как сам вирус, так и ударная доза сильных лекарств, которыми приходится лечить опасную болезнь.

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