Врач рассказал об опасном последствии COVID для желудка

Врач объяснил, что язва возникает в тот момент, когда пациент уже болен коронавирусной инфекцией. Фото: Комздрав

Врач объяснил, что язва возникает в тот момент, когда пациент уже болен коронавирусной инфекцией. Фото: Комздрав

Коронавирус может спровоцировать язву и привести к последствиям вплоть до удаления желудка. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, член Американской гастроэнтерологической ассоциации Сергей Вялов.

По его словам, развитие болезни может повлиять как сам вирус, так и ударная доза сильных лекарств, которыми приходится лечить опасную болезнь.

Медик отметил в эфире радио Sputnik, что о язве желудка важно сообщать врачу, который назначает лечение, чтобы тот правильно подобрал препараты. В противном случае инфекция или лекарства могут спровоцировать кровотечение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре допустили полное исчезновение дельта-штамма COVID в России.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.