ВТБ сделал все свои банковские карты бессрочными

Все банковские карты ВТБ будут действовать бессрочно. Клиентам не потребуется перевыпускать или продлевать их.

Как сообщили в банке, все карты ВТБ стали бессрочными. Работу карт иностранных платежных систем, которые все еще действуют в России, приостанавливать не будут. Отмечается, что прекращение работы зарубежных платежных систем в РФ никак не отразится на обслуживании клиентов ВТБ в стране.

Ранее деятельность в России приостановили Visa и Mastercard. Выпущенные ими в РФ карты не будут работать за границей, а выпущенные за рубежом станут недоступны для использования в РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что японская платежная система JCB уходит из России.