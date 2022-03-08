Японская платежная система JCB уходит из России

Японская платежная система JCB уходит из России
Операции будут приостановлены со следующей недели, 14 марта. Фото: pixabay

Японская платежная система JCB приняла решение о приостановке своих операций на территории России.

Как сообщает агентство JIJI, выпущенные в России карты JCB не будут поддерживаться за рубежом, а те карты, которые были выпущены в других странах, не будут работать в России.

По данным газеты Nikkei, операции будут приостановлены со следующей недели, 14 марта. Об этом пишет ТАСС.

Ранее деятельность в России приостановили Visa и Mastercard. Выпущенные ими в РФ карты не будут работать за границей, а выпущенные за рубежом станут недоступны для использования в РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для банковских карт Visa и Mastercard станут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay.

JCB платёжная система санкции


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Ещё на Gazeta.SPb
Японская платежная система JCB уходит из России
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 550 человек
Коронавирус унес жизни еще 59 петербуржцев
Apple запретила пользователям из России смотреть свою презентацию
В России за сутки выявили более 66,5 тысяч заболевших COVID
В Петербурге за сутки COVID заболели 2 748 человек
Зеленский заявил о готовности обсуждать признание Крыма, ДНР и ЛНР
Неизвестный бросил на проезжей части сбитую девушку-подростка в Вырице