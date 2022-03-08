Японская платежная система JCB уходит из России

Японская платежная система JCB приняла решение о приостановке своих операций на территории России.

Как сообщает агентство JIJI, выпущенные в России карты JCB не будут поддерживаться за рубежом, а те карты, которые были выпущены в других странах, не будут работать в России.

По данным газеты Nikkei, операции будут приостановлены со следующей недели, 14 марта. Об этом пишет ТАСС.

Ранее деятельность в России приостановили Visa и Mastercard. Выпущенные ими в РФ карты не будут работать за границей, а выпущенные за рубежом станут недоступны для использования в РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для банковских карт Visa и Mastercard станут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay.