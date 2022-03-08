МЧС показало фото с места крушения самолета в Ленобласти

МЧС показало фото с места крушения самолета в Ленобласти
Место крушения воздушного судна в Волховском районе Ленобласти. Фото: МЧС России

В Ленинградской области сегодня разбилось легкомоторное воздушное судно. МЧС показало фото с места смертельного крушения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, экстренные службы получили информацию о падении самолета во вторник в 14:30. Все случилось вблизи деревни Потанино, что в Волховском районе области. Возгорания за падениям не последовало.

Первые прибывшие на место спасатели установили, что на борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Оба не выжили. В настоящее время, по данным МЧС, на месте происшествия работают девять сотрудников и пять единиц техники.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что легкомоторный самолет разбился в Ленобласти, двое погибли.

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