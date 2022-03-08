МЧС показало фото с места крушения самолета в Ленобласти

В Ленинградской области сегодня разбилось легкомоторное воздушное судно. МЧС показало фото с места смертельного крушения.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, экстренные службы получили информацию о падении самолета во вторник в 14:30. Все случилось вблизи деревни Потанино, что в Волховском районе области. Возгорания за падениям не последовало.
Первые прибывшие на место спасатели установили, что на борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Оба не выжили. В настоящее время, по данным МЧС, на месте происшествия работают девять сотрудников и пять единиц техники.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что легкомоторный самолет разбился в Ленобласти, двое погибли.