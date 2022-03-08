Легкомоторный самолет разбился в Ленобласти, двое погибли

В Ленинградской области произошло крушение легкомоторного самолета, в котором находилось два человека. Никто не выжил.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Все произошло во вторник днем, 8 марта, в Волховском районе области. Легкомоторный самолет разбился вблизи деревни Потанино.

На борту воздушного судна, по данным агентства, находилось два человека. Оба получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. Их личности выясняются.

К месту происшествия выехали экстренные службы. Как сообщает 78.ru, к ликвидации последствий привлечены девять сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Все обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП с большегрузом под Волховом погибли три человека.