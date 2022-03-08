Путин подписал закон о праве правительства РФ быстро повышать пенсии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает российскому правительству право оперативно повышать доплаты к пенсии и индексировать ее.

Документ появился 8 марта на официальном портале правовой информации. Кабмин получает право принимать решении об установлении размера доплаты к пенсии в большем размере, чем предусматривает закон «О государственной социальной помощи».

Также правительство теперь может самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Кроме того, власти смогут определять особенности исчисления и установления МРОТ и размера прожиточного минимума — в том числе для определения размера федеральной соцдоплаты к пенсии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций.