Британские ученые: коронавирус уменьшает объем мозга

Ученые Великобритании доказали, что новая коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объема мозга.

Об этом сообщает газета The Daily Mail.

В эксперименте поучаствовали 785 человек в возрасте от 51 до 81 года. Всем было дважды сделано сканирование мозга.

401 человек перенес COVID-19. По итогу у всех переболевших сократился объем мозга.

Стоит отметить, что этот симптом не зависит от степени тяжести заболевания. Однако у тех, кто болел более серьезно, мозг сократился больше.

Исследователи добавили, что с возрастом у человека уменьшается мозг. Это начинает происходить с 30-40 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мясо рыбы заметили, когда исследовали корм для домашних питомцев. Оказалось, что в составе питания животных имеется ДНК редких акул. Такой анализ провели деятели науки из колледжа Yale-NUS в Сингапуре.