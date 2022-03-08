Цены на бензин в Соединенных штатах преодолели исторический максимум

Цены на бензин в Соединенных штатах преодолели исторический максимум
В 2021 году доля России составляла около 3% от общего объема импорта нефти в США. Фото: pixabay.com

Стоимость бензина преодолела отметку в $4,17 за галлон — это исторический максимум.

Об этом стало известно из информации некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, которая следит за ценами более чем на 60 тыс. автозаправках.

Стоимостное выражение бензина на заправках в Соединенных штатах стало выше исторического максимума. Превышена отметка в $4,17 за галлон (3,785 литра).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США могут запретить импорт нефти из России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на спикера палаты Ненси Пелоси. Она заявила, что сейчас изучается возможность предложить строгое законодательство, которое бы еще больше изолировало Россию от экономики мира.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Белый дом сообщил, что США вводят «полные блокирующие» санкции против некоторых российских предпринимателей. В список попал и представитель Кремля Дмитрий Песков.

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