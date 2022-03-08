В Петроградском районе обрушился подвал дома: людей эвакуируют

В Петроградском районе обрушился подвал дома: людей эвакуируют
Обрушение произошло в доме на Чкаловском проспекте. Фото: "Яндекс панорамы"

В Петербурге в Петроградском районе произошло обрушение подвала в жилом доме. Жителей здания пришлось эвакуировать.

Все случилось во вторник, 8 марта, на Чкаловском проспекте. Обрушился подвал дома №58. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что на первом этаже жилого здания располагается магазин. Свидетели произошедшего рассказывали, что на фасаде здания заметили трещины. Так же очевидцы уверяли, что просаживается фундамент. Кроме того, в квартирах было слышно, как случилось обрушение.

Горожан пришлось эвакуировать. Администрация района готовила автобусы для обогрева граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что установлена личность погибшего водителя авто каршеринга в ДТП на Московском проспекте. За рулем сидел 28-летний мужчина. Они никогда раньше не привлекался за нарушение ПДД. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб.

новости СПб происшествие чкаловский проспект


 

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