Нутрициолог назвала идеальный завтрак для диабетиков

Специалист порекомендовала есть на завтрак яйца или добавлять немного протеинового порошка в йогурт. Фото: pixabay

Специалист порекомендовала есть на завтрак яйца или добавлять немного протеинового порошка в йогурт. Фото: pixabay

Нутрициолог Пиппа Кемпбелл предупредила об опасности повышенного уровня глюкозы в крови для здоровья. Она рассказала, с помощью каких продуктов можно нормализовать уровень сахара.

Специалист отметила, что улучшить состояние при диабете помогают продукты, богатые белками. Они замедляют высвобождение инсулина, помогают контролировать уровень сахара в крови и продлевают чувство сытости, пишет Daily Express.

Каждый прием пищи, как советует Кемпбелл, нужно начинать с белка. Это подготовит организм к переработке углеводов.

Она порекомендовала есть на завтрак яйца или добавлять немного протеинового порошка в йогурт.

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