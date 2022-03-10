Россиянам рассказали, как правильно хранить золотые слитки

Россиянам рассказали, как правильно хранить золотые слитки
Один слиток весит 11 килограмм. Фото: Pixabay

Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Надежда Грошева посоветовала не вынимать из банковской упаковки золотые слитки, приобретенные в качестве инвестиций.

Она отметила, что приобрести драгоценный слиток можно в банке, для этого необходимо иметь при себе паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, при этом покупатель должен видеть весы. При приобретении слитка вместе с ним выдается уникальный сертификат.

«Если слиток планируется хранить вне банковских стен, то важно, чтобы он хранился в идеальном состоянии», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Важно, чтобы упаковка и сертификаты слитка были в целостности и сохранности, иначе его нельзя будет продать банку.

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