В России составлен список иностранных компаний, которые могут национализировать

В России составлен список иностранных компаний, которые могут национализировать
В РФ составили список иностранных компаний, которые могут национализировать. Фото: pixabay.com

В России появился перечень иностранных компаний, которые приняли решение уйти из РФ и в перспективе могут быть национализированы. Список составила организация «Общественная потребительская инициатива» и направила его в правительство и Генпрокуратуру. Список включает в себя 59 организаций, пишут «Известия».

По словам главы организации Олега Павлова, перечень будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. На данный момент в него входят такие компании, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие.

«Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — отметил он.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать предприятия западных компаний, отказавшихся от работы в России.

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