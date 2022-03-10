В Красносельском районе ссора между соседями закончилась убийством

В Красносельском районе ссора между соседями закончилась убийством
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Красносельском районе Петербурга ссора между соседями закончилась трагедией.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта в д. 66 по улице Восстановления мужчина получил ножевое ранение. Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1987 года рождения.

По предварительной информации, в ходе внезапно возникшего конфликта он ударил ножом в область живота своего соседа. В результате мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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