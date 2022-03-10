В Московском районе пьяный мужчина стал палить в своего знакомого из охотничьего ружья

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции устанавливают обстоятельства госпитализации местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении в СНТ «Пулково-2».

В результате выезда «по горячим следам» на месте происшествия задержан мужчина 1958 года рождения. По предварительной информации, он после совместного распития спиртных напитков и в результате внезапно возникшей ссоры, выстрелил из охотничьего ружья в своего знакомого. В результате стрельбы мужчина 1981 года рождения с дробовым ранением левой подвздошной области, открытым переломом левой подвздошной кости без смещения, в тяжелом состоянии был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.