Сеть «Леруа Мерлен» сообщила о вынужденных мерах, которые огорчат многих россиян

Цена на многие товары может оказаться значительно выше той, что была прежде. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Цена на многие товары может оказаться значительно выше той, что была прежде. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Крупная сеть «Леруа Мерлен», предлагающая товары для дома, должна внести изменения в работу магазинов. В руководстве компании поясняют, что данное решение было вынужденным, пишет PRIMPRESS.

В сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» грядут изменения, которые станут неприятным сюрпризом для российских покупателей. Скоро ценники на ассортимент продукции поставщиков будут скорректированы в большую сторону. Цена на многие товары может оказаться значительно выше той, что была прежде.

Руководство сети не готово огласить, на сколько именно поднимется стоимость товаров. Решения будут приниматься исходя из того, к какой категории относится та или иная позиция. Отмечается, что на принятие таких мер оказали внешние факторы. Пока руководство делает все возможное, чтобы заморозить стоимость продукции. Тем не менее в нынешней обстановке долго сдерживать цены на прежнем уровне не представляется возможным.

Любителей интернет-шопинга коснулись еще кое-какие неприятные нововведения. «Леруа Мерлен» уже сообщил, что теперь минимальная сумма заказа на сайте станет выше. Ее лимит рассчитывается исходя из региона, в котором проживает покупатель – в разных городах он составляет от 20000 до 50000 тысяч. Но и этим грядущие изменения не ограничиваются.

В сети строительных гипермаркетов наблюдается наплыв покупателей. Это объясняется повышенным спросом на строительные товары, который происходит в России на фоне неблагоприятной экономической обстановки. Люди стремятся набрать товаров про запас, опасаясь скачка цен и якобы возможного дефицита.

По этой причине в работе онлайн-магазина могут происходить задержки. Срок оформления заказа теперь увеличен и может составлять до пяти часов.