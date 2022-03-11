Эксперт рассказал, от чего будет зависеть рост цен на одежду

В ближайшее время одежда в России начнет дорожать. Динамика цен напрямую будет зависеть от курса доллара, пишут РИА Новости.

Как сообщил руководитель рабочей группы WearNet Алексей Баженов, едва ли не каждый день все новые и новые бренды заявляют о том, что покидают российский рынок. На сегодня порядка 20 марок вещей и обуви прекратили свою деятельность в Российской Федерации.

В нынешней обстановке цены неизбежно начнут расти. В основном сырье поступает из Китая и Турции. Как известно, эти страны не разрывали сотрудничество с партнерами из РФ. Тем не менее на фоне санкций у их производителей возникнут проблемы с доставкой грузов.

Кроме того, стоимость одежды привязана к американской валюте. Вместе с ростом курса возрастут цены на сырье. В конечном счете это скажется на цене выпускаемой продукции. С какой скоростью будет дорожать одежда в России, будет зависеть от валютного рынка, добавил эксперт.

Баженов пояснил, что финансовый кризис не скоро перестанет оказывать влияние на цены. В связи с этим некоторые бренды навсегда уйдут из России. Назвать количество таких компаний пока не представляется возможным.

Освободившуюся нишу займут российские производители, располагающие производственными мощностями в стране. Также восполнить дефицит товаров помогут китайские поставщики и контрафакт.

Ожидается прирост той части рынка, которая отвечает за технологические платформы. Представители власти и участники рынка получат стимул развивать российское производство и кооперационные цепочки.

Ранее сообщалось, что свою деятельность в Российской Федерации прекратили бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и другие компании, выпускающие вещи. Также среди покинувших Россию значатся сети общепита McDonald’s, Starbucks, Yum! Brands (KFC), шведская фирма IKEA.