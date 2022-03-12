Центробанк сделал важное сообщение для всех россиян, имеющих вклады в рублях

За сохранность денег можно не переживать. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

За сохранность денег можно не переживать. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Центральный банк России обратился к россиянам, у которых есть рублевые депозиты в кредитных организациях.

Регулятор рассказал, что данная категория людей может не переживать. В связи с санкциями западных стран стало ограничено поступление в Российскую Федерацию долларов и евро. Так, было решено ограничить продажи валюты для её сохранения внутри РФ.

ЦБ уверяет, что все депозиты в национальной валюте России будут полностью сохранены. А все операции по ним — доступны.

В Банке отметили, что повышение ключевой ставки до 20 процентов увеличило привлекательность всех вкладов. Таким образом можно быть спокойным за сохранность своих денег в условиях высокой инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк России вводит временный порядок операций с наличной валютой.