Эксперт заверил россиян, что в настоящее время их сбережениям ничего не угрожает

Эксперт заверил россиян, что в настоящее время их сбережениям ничего не угрожает. Фото: pixabay

Эксперт заверил россиян, что в настоящее время их сбережениям ничего не угрожает. Фото: pixabay

По мнению специалиста, на настоящий момент сбережениям жителей России ничего не угрожает, их даже можно приумножить, если положить деньги под «короткий» вклад в банке в рублях.

Директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон заявил, что в случае, если имеются свободные средства в рублях, то их можно разместить на краткосрочных депозитах в срок от трех до шести месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Объясняем.рф»

Эксперт отметил, что подобные депозиты сейчас могут принести доходность в 20-22% годовых. Также рекомендуется выбирать крупные банки для размещения депозита.

Специалист напомнил, что краткосрочные вклады сегодня более выгодные, несмотря на то, что в обычных условиях лучше размещать деньги на долгосрочных депозитах.

Берзон подчеркнул, что несмотря на замороженные долларовые активы ЦБ со сбережениями в рублях ничего не произойдет. При этом валютные накопления тоже останутся.